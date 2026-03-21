【動画】中山11R フラワーカップ（GIII）｜https://youtu.be/so9sNDoPEjs 【第40回フラワーC（GIII）枠順 2026年3月21日（土）2回中山7日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手） 1-1 エアビーアゲイル （牝3 岩田望来） 1-2 ナックホワイト （牝3 大野拓弥） 2-3 ゴディアーモ （牝3 津村明秀） 2-4 ヒルデグリム （牝3 柴田大知） 3-5 クリスレジーナ （牝3 鮫島克駿） 3-6 ラコンチャビエ