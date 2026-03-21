【レース映像】中山11R フラワーカップ（GIII）｜スマートプリエール（原優介）
【動画】中山11R フラワーカップ（GIII）｜https://youtu.be/so9sNDoPEjs
【第40回フラワーC（GIII）枠順
2026年3月21日（土）2回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 エアビーアゲイル （牝3 岩田望来）
1-2 ナックホワイト （牝3 大野拓弥）
2-3 ゴディアーモ （牝3 津村明秀）
2-4 ヒルデグリム （牝3 柴田大知）
3-5 クリスレジーナ （牝3 鮫島克駿）
3-6 ラコンチャビエン （牝3 松本大輝）
4-7 アーリーハーベスト （牝3 松岡正海）
4-8 イクシード （牝3 C.ルメール）
5-9 ヴィスコンテッサ （牝3 石川裕紀人）
5-10 スマートプリエール （牝3 原優介）
6-11 ロンギングセリーヌ （牝3 石橋脩）
6-12 バースデイフライト （牝3 岩田康誠）
7-13 アメティスタ （牝3 西村淳也）
7-14 カラペルソナ （牝3 佐々木大輔）
8-15 リュクスパトロール （牝3 田辺裕信）
8-16 コズミックボックス （牝3 戸崎圭太）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。