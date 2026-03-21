【レース映像】中山11R フラワーカップ（GIII）｜スマートプリエール（原優介）



【動画】中山11R フラワーカップ（GIII）｜https://youtu.be/so9sNDoPEjs



【第40回フラワーC（GIII）枠順

2026年3月21日（土）2回中山7日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 エアビーアゲイル （牝3 岩田望来）

1-2 ナックホワイト （牝3 大野拓弥）

2-3 ゴディアーモ （牝3 津村明秀）

2-4 ヒルデグリム （牝3 柴田大知）

3-5 クリスレジーナ （牝3 鮫島克駿）

3-6 ラコンチャビエン （牝3 松本大輝）

4-7 アーリーハーベスト （牝3 松岡正海）

4-8 イクシード （牝3 C.ルメール）

5-9 ヴィスコンテッサ （牝3 石川裕紀人）

5-10 スマートプリエール （牝3 原優介）

6-11 ロンギングセリーヌ （牝3 石橋脩）

6-12 バースデイフライト （牝3 岩田康誠）

7-13 アメティスタ （牝3 西村淳也）

7-14 カラペルソナ （牝3 佐々木大輔）

8-15 リュクスパトロール （牝3 田辺裕信）

8-16 コズミックボックス （牝3 戸崎圭太）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。