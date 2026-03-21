明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が21日に行われ、アビスパ福岡とガンバ大阪が対戦した。WEST最下位に沈む福岡が、首位のG大阪を『ベスト電器スタジアム』に迎えての一戦。日程的に有利な福岡がアグレシッブな立ち上がりを見せるが、先制したのはアウェイのG大阪だった。11分、中盤でのボール奪取から、イッサム・ジェバリが絶妙のスルーパスを相手DFラインの間に供給。抜け出したデニス・ヒュメットが相手GK