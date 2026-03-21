歌手の相川七瀬（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。通っていた大学院を修了したことを報告した。【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬相川は学び直しのため、2020年4月に45歳で國學院大學に入学。24年4月からは國學院大學大学院に進学していた。この日は、はかま姿の写真を添え、「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と修了を報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長して