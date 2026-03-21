51歳・相川七瀬、はかま姿で大学院修了を報告「これからも自分のペースで研究を続けながら」
歌手の相川七瀬（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。通っていた大学院を修了したことを報告した。
【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬
相川は学び直しのため、2020年4月に45歳で國學院大學に入学。24年4月からは國學院大學大学院に進学していた。
この日は、はかま姿の写真を添え、「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と修了を報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています。春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます」とさらなる意欲をつづり、「いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「七瀬さんの頑張り、意欲にホンマにいつも元気もらってます」「応援してます！」「立派です」「素晴らしい」「凄くお綺麗です!!」など祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬
相川は学び直しのため、2020年4月に45歳で國學院大學に入学。24年4月からは國學院大學大学院に進学していた。
この日は、はかま姿の写真を添え、「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と修了を報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています。春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます」とさらなる意欲をつづり、「いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「七瀬さんの頑張り、意欲にホンマにいつも元気もらってます」「応援してます！」「立派です」「素晴らしい」「凄くお綺麗です!!」など祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。