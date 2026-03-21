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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節】(長野U)長野 1-3(前半0-0)いわき<得点者>[長]田中康介(76分)[い]高橋勇利也(57分)、柴田壮介(61分)、山口大輝(90分)<警告>[長]長谷川雄志(8分)[い]今野息吹(13分)、佐々木雅士(65分)、柴田壮介(84分)観衆:2,881人主審:山岡良介