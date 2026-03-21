【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節】(サンアル)松本 2-2(PK5-4)岐阜<得点者>[松]村越凱光(30分)、小田逸稀(59分)[岐]ワッド・モハメッド・サディキ2(8分、39分)<警告>[岐]外山凌(55分)、甲斐健太郎(58分)、中村駿(69分)主審:菊池俊吾