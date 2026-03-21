楽天戦に「7番・三塁」で出場巨人・坂本勇人内野手が21日、東京ドームで行われた楽天とのオープン戦に「7番・三塁」で出場すると、6回の第3打席で強烈な左越え1号を放った。20年目を迎えた37歳ベテランの一発にファンは「開幕サードあるな」などと期待を膨らませている。6回無死、一塁で左腕の泰勝利投手が投じた149キロの内角へのフォーシームを巧みなバットコントロールでさばいた。弾丸ライナーで左翼席の最前列へ飛び込む