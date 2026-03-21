楽天戦に「7番・三塁」で出場

巨人・坂本勇人内野手が21日、東京ドームで行われた楽天とのオープン戦に「7番・三塁」で出場すると、6回の第3打席で強烈な左越え1号を放った。20年目を迎えた37歳ベテランの一発にファンは「開幕サードあるな」などと期待を膨らませている。

6回無死、一塁で左腕の泰勝利投手が投じた149キロの内角へのフォーシームを巧みなバットコントロールでさばいた。弾丸ライナーで左翼席の最前列へ飛び込むオープン戦1号。打球速度166.4キロ、飛距離107メール。角度は24度の低空弾だった。

37歳の坂本は2025年、新人イヤーを除いては自己ワーストの62試合の出場にとどまり、打率.208、3本塁打、22打点に終わっていた。復活を期す20年目の今季、この日の試合前の時点で打率.292と存在感を示していた。

DAZNが公式X（旧ツイッター）で本塁打映像を投稿。ファンは「スタンドまでいくとは」「状態良さそうで嬉しすぎる」「復活してくれ」「坂本勇人という神」「この打球が打てるならスタメンで問題ない」「開幕サードスタメンは文句なし」「これ入るのえぐ」「頑張れる活力」などと歓喜のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）