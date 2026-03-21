ヴィアティン三重が、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のプレーオフ進出を決めた。 試合開始前に3位につけていたフラーゴラッド鹿児島が、21日（土）にFSS35スポーツアリーナで行われた奈良ドリーマーズ戦において、セットカウント1-3で敗戦。この結果からV三重の西地区2位が確定し、プレーオフへ進出することとなった。 昨シーズンは西地区で1位に輝いたものの、プレ&