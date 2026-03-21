「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）先発した日本ハム・伊藤大海投手が、日本代表として出場したＷＢＣから帰国後初の登板で貫禄の投球を披露した。初回を三者凡退で立ち上がるなど、直球の球威と変化球のキレ、制球も含めて上々の内容。初回２死から二回２死まで武岡、オスナ、鈴木のクリーンアップを３者連続空振り三振に仕留めた。三回２死から長岡に右越えソロを被弾。五回には丸山和に