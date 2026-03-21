【モデルプレス＝2026/03/21】M!LKの佐野勇斗が、20日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（よる8時55分〜）に出演。Snow Manの目黒蓮と初めて食事に行った場所を明かした。【写真】目黒蓮＆佐野勇斗の手描き似顔絵・メッセージ◆佐野勇斗、目黒蓮と初めての食事は深夜の牛丼屋番組では「忘れられない食事会の思い出」をテーマにトークを展開した。佐野は同局系ドラマ「トリリオンゲーム」（2023年）、「劇場版トリリオンゲーム」