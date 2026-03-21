M!LK佐野勇斗、Snow Man目黒蓮と初食事で行った意外な場所告白「お客さんが僕らだけしかいなくて」
【モデルプレス＝2026/03/21】M!LKの佐野勇斗が、20日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（よる8時55分〜）に出演。Snow Manの目黒蓮と初めて食事に行った場所を明かした。
【写真】目黒蓮＆佐野勇斗の手描き似顔絵・メッセージ
番組では「忘れられない食事会の思い出」をテーマにトークを展開した。佐野は同局系ドラマ「トリリオンゲーム」（2023年）、「劇場版トリリオンゲーム」(2025年）で共演した目黒の名前を挙げ「初めて行ったご飯屋さんどこだと思います？」と共演者に質問。これを受け、俳優の及川光博が「ガスト」と答えると、佐野は「めちゃくちゃ近いです。牛丼屋さんに2人で、しかも深夜に。急に目黒くんが『行こうぜ』って言ってくれて」と正解は牛丼屋だと明かした。
塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「これみんなびっくりするって」とリアクションすると、佐野は「夜も遅かったんでお客さんが僕らだけしかいなくて」と告白。さらに「店員さんも海外の方だったので目黒くんがいたのに大騒ぎにならず」と振り返った。
また、2人で何の話をするのか聞かれると「お互いのグループの話とか。僕らも今後どうしていいのか悩んでいたので目黒くんが色々アドバイスしてくれたりして」とコメント。他にも「Snow Manの皆さんの愛を語ってくれていた」と目黒の様子を話していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆佐野勇斗、目黒蓮と初めての食事は深夜の牛丼屋
番組では「忘れられない食事会の思い出」をテーマにトークを展開した。佐野は同局系ドラマ「トリリオンゲーム」（2023年）、「劇場版トリリオンゲーム」(2025年）で共演した目黒の名前を挙げ「初めて行ったご飯屋さんどこだと思います？」と共演者に質問。これを受け、俳優の及川光博が「ガスト」と答えると、佐野は「めちゃくちゃ近いです。牛丼屋さんに2人で、しかも深夜に。急に目黒くんが『行こうぜ』って言ってくれて」と正解は牛丼屋だと明かした。
◆佐野勇斗「お客さんが僕らだけしかいなくて」目黒蓮との初食事を振り返る
塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「これみんなびっくりするって」とリアクションすると、佐野は「夜も遅かったんでお客さんが僕らだけしかいなくて」と告白。さらに「店員さんも海外の方だったので目黒くんがいたのに大騒ぎにならず」と振り返った。
また、2人で何の話をするのか聞かれると「お互いのグループの話とか。僕らも今後どうしていいのか悩んでいたので目黒くんが色々アドバイスしてくれたりして」とコメント。他にも「Snow Manの皆さんの愛を語ってくれていた」と目黒の様子を話していた。（modelpress編集部）
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