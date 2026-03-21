お笑い芸人・永野が、きょうだい間の扱いの差に悩むリスナーに対し、自身の持論を力説した。3月18日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。お悩み相談のコーナーで、自身の名義の口座にあった貯金を、姉の進学費用のために親に使われてしまったという20歳男性からのメールが紹介された。親への感謝はあるものの感情の整理がつかないという相談者に対し、永野は「すごい真面目な人だよね」と現実