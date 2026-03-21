演歌歌手の藤あや子が20日に自身のアメブロを更新。ランチで食べたというそばを紹介した。【映像】藤あや子、品数豊富な食卓を公開この日、藤は「具沢山おそば」の写真を公開し「豚しゃぶのスープにおそばを入れていただきました」と報告。「ツルツルっと喉ごしが良くて美味しいーーー」と絶賛した。続けて、このそばについて「どうしてもおそばが食べたくてスーパーに出かけましたが このおそばを見つけて即購入」と明かし