[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](いちご)※14:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 1 茂木秀DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 39 下川陽太DF 45 田中誠太郎MF 5 渡邉英祐MF 7 阿野真拓MF 27 山内陸MF 47 奥村晃司MF 82 坂井駿也FW 11 土信田悠生控えGK 31 岡本享也DF 15 安部崇士DF 25 横窪皇太MF 8 力安祥伍MF 10 井上怜MF 34 河合駿樹FW 40 安藤陸登FW 42 松本ケンチザンガFW 58 武颯監