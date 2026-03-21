[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](いちご)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

DF 45 田中誠太郎

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

MF 82 坂井駿也

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 15 安部崇士

DF 25 横窪皇太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 34 河合駿樹

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 薬師田澪

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 5 小林慶太

MF 7 藤井皓也

MF 25 那須健一

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

MF 41 大本祐槻

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

MF 8 上村周平

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 22 松田詠太郎

FW 10 鹿取勇斗

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 14 石原央羅

監督

片野坂知宏