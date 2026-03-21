宮崎vs熊本 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](いちご)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
MF 82 坂井駿也
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 25 横窪皇太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 5 小林慶太
MF 7 藤井皓也
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 22 松田詠太郎
FW 10 鹿取勇斗
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 14 石原央羅
監督
片野坂知宏
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
MF 82 坂井駿也
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 25 横窪皇太
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 5 小林慶太
MF 7 藤井皓也
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 22 松田詠太郎
FW 10 鹿取勇斗
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 14 石原央羅
監督
片野坂知宏