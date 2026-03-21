18日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、3月28日（土）にひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われる第21節GAME1、大阪マーヴェラス戦でNEXT・カワシマプレゼンツらぽくらぶサンクスマッチを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 今回行われるホームゲームについてクラブは、「地域の皆さまと共に盛り上がる一日」と説明しており、試合の熱