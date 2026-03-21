イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、アーセナルに所属する16歳のマックス・ダウマンに言及した。北中米ワールドカップ出場の可能性に関して“扉は開いている”と。イギリス紙『THE Sun』が報じている。アーセナルの超新星は、３月14日のエバートン戦でプレミアリーグ最年少得点記録を更新。ただ、トップリーグでの出場時間はわずか43分に過ぎない。20日に発表されたイングランド代表のメンバーで選外のダウマンは、U