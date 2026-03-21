ものづくりや科学技術を身近に感じられるワークショップイベント「光と音のフェスティバル」が、21日、高松市の瓦町フラッグで開かれています。 香川高等専門学校が、子どもたちに科学の面白さを知ってほしいと開いたものです。3Dプリンターを使ってオリジナルうちわを作るブースなど、科学技術を活かしたものづくりなどを７つ体験できます。 会場に設置したLEDランプにスマートフォンをかざすと