20日夕方、浜松市にある製菓工場を燃やそうとしたとして、自称・派遣社員の男(28）が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも自称で浜松市中央区の派遣社員の男（28）です。警察によりますと男は20日午後5時ごろ、浜松市中央区白鳥町にある三立製菓の工場で外壁にガソリンをかけたうえマッチで火を付けて燃やそうとした疑いがもたれています。事件後、男は警察署に自首していて、調べに対し「自分がやった」などと容疑を認めてい