スマホで動画を見たり、レシピを確認したり、ビデオ通話をしたり。日常の中で「ここにスマホを固定できたら便利なのに」と思う場面って意外と多いですよね。そんなときに見つけたのが、3COINSの「真空吸着マグネットリングスタンド」。机などに固定できるスマホスタンドで、マグネットでスマホを取り付けられるのが特徴です。実際どんな使い心地なのか、詳しくチェックしてみました。真空吸着でしっかり固定できるスマホスタンド3C