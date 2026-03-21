スタートアップに関わる人や会社、トピックスから一歩先の未来の姿を伝える番組『BooSTAR‐スタートアップ応援します‐』が3月22日（日）に放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「汚いもの・捨てるもの」とされがちな“うんち”だが、そこには膨大な生体データが潜んでいる。検査技術の進化やAIなどによるデータ解析技術の進化により、これまで見過ごされてきた体からの需要な情報を、医療に役立てる動きが高まっ