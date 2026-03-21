原宿系動画クリエイターでありアーティストとしても活躍するしなこが、今月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。東京開催の『TGC』に初出演してからちょうど1年、さらに活躍の幅を広げ人気も爆速中のしなこに、この1年の活動やTGCのランウェイの感想を語ってもらった。【動画】カジュアルなスタイルでランウェイに登場したしなこ■「死ぬまでずっと『T