しなこ、30歳の節目に“レベルアップ”宣言 TGC・アリーナツアー・あごの矯正手術・テレビ新番組……激動の1年を語り尽くす
原宿系動画クリエイターでありアーティストとしても活躍するしなこが、今月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。東京開催の『TGC』に初出演してからちょうど1年、さらに活躍の幅を広げ人気も爆速中のしなこに、この1年の活動やTGCのランウェイの感想を語ってもらった。
【動画】カジュアルなスタイルでランウェイに登場したしなこ
■「死ぬまでずっと『TGC』に出続けていきたいって思っています（笑）」
――昨年初めて東京開催の『TGC』に出演してからちょうど1年ですが、この1年間を振り返っていかがでしょうか？
【しなこ】いろんなことがありましたが、去年5月から今年1月までの全国アリーナツアー『Harajuku Festival vol.1〜子ども心を救え〜』をやり切れたことが、自分の中で一番大きな成長になったと思います。竹下☆ぱらだいすやリアルピースとツアーをやりながら、全国各地で開催の『TGC』にも出させていただいて、たくさんの方に自分の曲をお届けできた1年でした。自分もすごく成長できたと感じています。
――昨年は全国各地の『TGC』に出演して、まさにレギュラーですね。
【しなこ】すっごくうれしいです！もう本当、死ぬまでずっと出続けていきたいって思っています（笑）。全国各地の『TGC』もステキなのですが、やっぱり原宿の『TGC』は特別です。私の大好きな街だし、ずっと憧れていたステージだったので、今回また出させていただけてすごくありがたく思っています。
――今回のランウェイは、いつもと雰囲気が違うカジュアルなスタイルで登場して驚きました。
【しなこ】やった！狙い通りです（笑）。今回はご用意いただいたメイクや衣装で、新しい自分に出会えるきっかけをくださった感じで。普段はライブが多くてランウェイに出る機会がほとんどなかったので、ステキな衣装で歩かせていただいて、すごく新鮮でした。髪の毛もすごく長いんですけど、髪を巻いたらあんな感じになっちゃって（笑）。それもまた新鮮ですごくワクワクしましたし、「私、カジュアルスタイルもいける！」みたいな気持ちになれました。
――お客さんからも大きな歓声が上がっていました。今後SNSでもああいうスタイルを披露してくれるんでしょうか？
【しなこ】チャレンジしてみたいという気持ちはあります。自分の可能性を自分で制限しないっていうことが、すごく大切にしていることで。ファッションも、メイクも、いろんなことにチャレンジしていきたいので、今回をきっかけに、今日着させていただいたブランドの服などもいろいろ着てみたいなと思っています。そして、ファンの皆さんから「こういう服を着てほしい」っていう声も聞いてみたいです！
――出演の合間にバックステージでの交流はありましたか？
【しなこ】辻希美さんファミリーとお会いできました！私が3月11日、杉浦太陽さんが3月10日で誕生日が1日違いなので、パーティーにお誘いいただいて一緒にお祝いしていただいて、それ以来にお会いして写真を撮ったりしました。あとは、MON7Aくんと一緒に動画を撮っていて、頭をぶん回してたらティアラが吹っ飛んでいきました（笑）。
■ネガティブなイメージもあった“30歳の壁”も、自らのバースデーソングで前向きに
――いま着ている衣装はアーティスト活動2周年を意識したものだと伺いました。
【しなこ】はい、先日（3月11日）30歳の誕生日を迎えたんですが、その日がちょうどアーティスト活動の2周年の記念日でもあって。初めて出した「しなこワールド」という曲で自分の人生が大きく変わったと思っているので、30歳という節目にさらにバージョンアップしたいという気持ちで、その衣装をアレンジしました。フリルが2段から3段になったり、リボンが増えたり、ちょっと雰囲気を変えつつも形はほぼ同じで、“レベルアップの衣装”という感じです！
――30歳という節目を迎えられましたが、心境の変化はありましたか？
【しなこ】これまでは正直、「29歳・30歳の壁」みたいなものに少し恐怖感があって、ネガティブなイメージを持っていたんです。でも、私のプロデューサーのあぃりDXが書いてくれたバースデーソング「レベル30」がすごく自分に響いていて。「痛いも辛いも乗り越えてレベル30になったんだから、もっと胸を張っていい」という気持ちになれました。大人になったからこその余裕を持ちながら、自由に楽しめるってめちゃくちゃ特権だなと思って。この曲のおかげで、すごく前向きな気持ちで30歳を迎えることができました。
――30歳になってもチャレンジし続ける、ということを大切にされているんですね。
【しなこ】30歳になったからって何かを諦めなくていいし、転職も、家庭を築くことも、自分の好きなように選択して生きていっていい。それってすごくワクワクすることだと思っていて。重荷に感じるんじゃなくて、楽しみに変えていけたらいいなって。私だけじゃなく、みんなにもそうであってほしいなと思っています。
――先日はあごの手術をされたことも大きな話題となりました。7時間におよぶ大手術とのことでしたが、いまの状況は？
【しなこ】手術から3〜4週間が経つのですが、まだちょっと痛いです（苦笑）。回復には個人差があって、まだ少し動かしづらかったり、見た目も腫れていたりするんですが……。でも今、この腫れている顔がちょっとお気に入りなんです。なんか子供みたいにぽっちゃり見えませんか？（笑）。今しかないから、写真をいっぱい撮っておこうってプラスに捉えています。
――ご自分で鏡を見て、あごの変化は感じますか？
【しなこ】はい、あごのラインもですし、噛み合わせも変わりました。術後矯正というものがあって、手術で骨格を整えた上でさらに歯並びを揃えていく段階があるので、それでさらに噛みやすくなっていくのがすごく楽しみです。
――しなこさんが発信することで、あごの手術について多くの人が知ることができました。
【しなこ】悩んでいる方でも、そもそも「顎変形症」という症状や手術の存在自体を知らない方が多いと思いましたし、私のことで知るきっかけになれたらと思いながら情報を出しました。顎が前に出ているケースなどでも保険が適用できる手術でもあるので、気になる人はぜひ調べてみてください。
■4月からのテレ朝で新番組が開始「私もテレビでいろんなことを学んだので、いい影響を与えられる番組にしていきたい」
――4月から始まるテレビ朝日の子供向け新番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』（毎週日曜 前8時〜前8時30分）も楽しみです。
【しなこ】ありがとうございます。私自身もテレビを見て育って、幼い頃に思いやりの大切さなどテレビから学んだという実感がすごくあります。今の子供たちが私たちの番組を見て、楽しむのはもちろん、いろんなことが学べるような、いい影響を与えられる番組にしていきたいですね。SNSや動画とはまた違う作り方で、みんなで一緒に作り上げていこうという気持ちです。
――ドキドキとワクワクが混在している感じですか？
【しなこ】そうですね、ワクワクとドキドキと（笑）。出演メンバーが竹下☆ぱらだいすとMADAMADAで、もう身内みたいな存在なのですが、だからこそ絶対成功させたいという気持ちが強くて。一緒に物作りをしてきた仲間といいものを作りたいなという思いがあります。
――最後に、応援してくれているファンの皆さんにメッセージをお願いします！
【しなこ】いつも応援してくれてありがとうございます。テレビにチャレンジしたり、ランウェイにチャレンジしたり、いろんな方面でドタバタなチャレンジばかりしているんですけど（笑）、どんな方面でも皆さんが応援してくださるから、私はすごく支えられています。これからもいろんなチャレンジをしていくので、一緒にワクワクを楽しんでもらえたらうれしいです！
【動画】カジュアルなスタイルでランウェイに登場したしなこ
■「死ぬまでずっと『TGC』に出続けていきたいって思っています（笑）」
【しなこ】いろんなことがありましたが、去年5月から今年1月までの全国アリーナツアー『Harajuku Festival vol.1〜子ども心を救え〜』をやり切れたことが、自分の中で一番大きな成長になったと思います。竹下☆ぱらだいすやリアルピースとツアーをやりながら、全国各地で開催の『TGC』にも出させていただいて、たくさんの方に自分の曲をお届けできた1年でした。自分もすごく成長できたと感じています。
――昨年は全国各地の『TGC』に出演して、まさにレギュラーですね。
【しなこ】すっごくうれしいです！もう本当、死ぬまでずっと出続けていきたいって思っています（笑）。全国各地の『TGC』もステキなのですが、やっぱり原宿の『TGC』は特別です。私の大好きな街だし、ずっと憧れていたステージだったので、今回また出させていただけてすごくありがたく思っています。
――今回のランウェイは、いつもと雰囲気が違うカジュアルなスタイルで登場して驚きました。
【しなこ】やった！狙い通りです（笑）。今回はご用意いただいたメイクや衣装で、新しい自分に出会えるきっかけをくださった感じで。普段はライブが多くてランウェイに出る機会がほとんどなかったので、ステキな衣装で歩かせていただいて、すごく新鮮でした。髪の毛もすごく長いんですけど、髪を巻いたらあんな感じになっちゃって（笑）。それもまた新鮮ですごくワクワクしましたし、「私、カジュアルスタイルもいける！」みたいな気持ちになれました。
――お客さんからも大きな歓声が上がっていました。今後SNSでもああいうスタイルを披露してくれるんでしょうか？
【しなこ】チャレンジしてみたいという気持ちはあります。自分の可能性を自分で制限しないっていうことが、すごく大切にしていることで。ファッションも、メイクも、いろんなことにチャレンジしていきたいので、今回をきっかけに、今日着させていただいたブランドの服などもいろいろ着てみたいなと思っています。そして、ファンの皆さんから「こういう服を着てほしい」っていう声も聞いてみたいです！
――出演の合間にバックステージでの交流はありましたか？
【しなこ】辻希美さんファミリーとお会いできました！私が3月11日、杉浦太陽さんが3月10日で誕生日が1日違いなので、パーティーにお誘いいただいて一緒にお祝いしていただいて、それ以来にお会いして写真を撮ったりしました。あとは、MON7Aくんと一緒に動画を撮っていて、頭をぶん回してたらティアラが吹っ飛んでいきました（笑）。
■ネガティブなイメージもあった“30歳の壁”も、自らのバースデーソングで前向きに
――いま着ている衣装はアーティスト活動2周年を意識したものだと伺いました。
【しなこ】はい、先日（3月11日）30歳の誕生日を迎えたんですが、その日がちょうどアーティスト活動の2周年の記念日でもあって。初めて出した「しなこワールド」という曲で自分の人生が大きく変わったと思っているので、30歳という節目にさらにバージョンアップしたいという気持ちで、その衣装をアレンジしました。フリルが2段から3段になったり、リボンが増えたり、ちょっと雰囲気を変えつつも形はほぼ同じで、“レベルアップの衣装”という感じです！
――30歳という節目を迎えられましたが、心境の変化はありましたか？
【しなこ】これまでは正直、「29歳・30歳の壁」みたいなものに少し恐怖感があって、ネガティブなイメージを持っていたんです。でも、私のプロデューサーのあぃりDXが書いてくれたバースデーソング「レベル30」がすごく自分に響いていて。「痛いも辛いも乗り越えてレベル30になったんだから、もっと胸を張っていい」という気持ちになれました。大人になったからこその余裕を持ちながら、自由に楽しめるってめちゃくちゃ特権だなと思って。この曲のおかげで、すごく前向きな気持ちで30歳を迎えることができました。
――30歳になってもチャレンジし続ける、ということを大切にされているんですね。
【しなこ】30歳になったからって何かを諦めなくていいし、転職も、家庭を築くことも、自分の好きなように選択して生きていっていい。それってすごくワクワクすることだと思っていて。重荷に感じるんじゃなくて、楽しみに変えていけたらいいなって。私だけじゃなく、みんなにもそうであってほしいなと思っています。
――先日はあごの手術をされたことも大きな話題となりました。7時間におよぶ大手術とのことでしたが、いまの状況は？
【しなこ】手術から3〜4週間が経つのですが、まだちょっと痛いです（苦笑）。回復には個人差があって、まだ少し動かしづらかったり、見た目も腫れていたりするんですが……。でも今、この腫れている顔がちょっとお気に入りなんです。なんか子供みたいにぽっちゃり見えませんか？（笑）。今しかないから、写真をいっぱい撮っておこうってプラスに捉えています。
――ご自分で鏡を見て、あごの変化は感じますか？
【しなこ】はい、あごのラインもですし、噛み合わせも変わりました。術後矯正というものがあって、手術で骨格を整えた上でさらに歯並びを揃えていく段階があるので、それでさらに噛みやすくなっていくのがすごく楽しみです。
――しなこさんが発信することで、あごの手術について多くの人が知ることができました。
【しなこ】悩んでいる方でも、そもそも「顎変形症」という症状や手術の存在自体を知らない方が多いと思いましたし、私のことで知るきっかけになれたらと思いながら情報を出しました。顎が前に出ているケースなどでも保険が適用できる手術でもあるので、気になる人はぜひ調べてみてください。
■4月からのテレ朝で新番組が開始「私もテレビでいろんなことを学んだので、いい影響を与えられる番組にしていきたい」
――4月から始まるテレビ朝日の子供向け新番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』（毎週日曜 前8時〜前8時30分）も楽しみです。
【しなこ】ありがとうございます。私自身もテレビを見て育って、幼い頃に思いやりの大切さなどテレビから学んだという実感がすごくあります。今の子供たちが私たちの番組を見て、楽しむのはもちろん、いろんなことが学べるような、いい影響を与えられる番組にしていきたいですね。SNSや動画とはまた違う作り方で、みんなで一緒に作り上げていこうという気持ちです。
――ドキドキとワクワクが混在している感じですか？
【しなこ】そうですね、ワクワクとドキドキと（笑）。出演メンバーが竹下☆ぱらだいすとMADAMADAで、もう身内みたいな存在なのですが、だからこそ絶対成功させたいという気持ちが強くて。一緒に物作りをしてきた仲間といいものを作りたいなという思いがあります。
――最後に、応援してくれているファンの皆さんにメッセージをお願いします！
【しなこ】いつも応援してくれてありがとうございます。テレビにチャレンジしたり、ランウェイにチャレンジしたり、いろんな方面でドタバタなチャレンジばかりしているんですけど（笑）、どんな方面でも皆さんが応援してくださるから、私はすごく支えられています。これからもいろんなチャレンジをしていくので、一緒にワクワクを楽しんでもらえたらうれしいです！