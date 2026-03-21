生まれつき視覚に障がいがありながらも、ナレーター、声優として活躍する北村直也さん。テレビ東京のレギュラー番組を担当し、ゲームキャラクターの声優や、Netflixの音声ガイドも手がける。原稿の受け取りから録音、音声編集、納品までをすべてひとりでこなすその仕事術の核心には、「点字ディスプレイ」と呼ばれる端末がある。さらにITエンジニアとeスポーツプレイヤーという顔も持つ