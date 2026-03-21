登山家の野口健氏が18日、自身のインスタグラムを更新。“春の花”が咲き乱れる自宅のガーデニングを披露した。【写真・動画】「見事なお庭」「花盛り〜」野口健氏が披露した“春の花”咲き乱れる自宅ガーデニング野口氏は、先月24日の投稿で「山梨から数日ぶりに戻ってきたらミモザが咲き始めていました」「#野口健ガーデニング」と明かし、写真と動画をアップ。3年ほど前に購入した苗木を植え育てたものだというが、自宅の庭