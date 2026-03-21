登山家・野口健氏、“春の花”が咲き乱れる自宅のガーデニングを公開「見事なお庭」「花盛り〜」 ミモザは3年前に苗木を植え付け→大きく成長
登山家の野口健氏が18日、自身のインスタグラムを更新。“春の花”が咲き乱れる自宅のガーデニングを披露した。
【写真・動画】「見事なお庭」「花盛り〜」野口健氏が披露した“春の花”咲き乱れる自宅ガーデニング
野口氏は、先月24日の投稿で「山梨から数日ぶりに戻ってきたらミモザが咲き始めていました」「#野口健ガーデニング」と明かし、写真と動画をアップ。3年ほど前に購入した苗木を植え育てたものだというが、自宅の庭で大きく成長し見事に花を咲かせた様子を紹介していた。
この日の投稿では、「ミモザと雪柳のコラボをしたくて庭作り。いい感じになってきました!!!」とガーデニングに夢中になっている近況を伝えるとともに、複数枚の写真を添え最新の庭の様子を公開。
「ちょっとモリモリ過ぎますが」とちゃめっ気ものぞかせながら、黄色い花を付けたミモザと白い花を付けた雪柳（ユキヤナギ）の美しいコントラストや色鮮やかな花々が咲く“春の庭”を紹介した。
コメント欄には「すごい!!モリモリ〜!!!」「うわー なんて素敵なお庭なんでしょうか！花々が活き活きとしていて、愛情いっぱい注がれて安心して育ったことが伝わりますね」「見事なお庭」「めっちゃキレイだね〜」「花盛り〜」「精魂込めた花々 素敵で可愛いです」「素敵なお庭に癒されます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真・動画】「見事なお庭」「花盛り〜」野口健氏が披露した“春の花”咲き乱れる自宅ガーデニング
野口氏は、先月24日の投稿で「山梨から数日ぶりに戻ってきたらミモザが咲き始めていました」「#野口健ガーデニング」と明かし、写真と動画をアップ。3年ほど前に購入した苗木を植え育てたものだというが、自宅の庭で大きく成長し見事に花を咲かせた様子を紹介していた。
「ちょっとモリモリ過ぎますが」とちゃめっ気ものぞかせながら、黄色い花を付けたミモザと白い花を付けた雪柳（ユキヤナギ）の美しいコントラストや色鮮やかな花々が咲く“春の庭”を紹介した。
コメント欄には「すごい!!モリモリ〜!!!」「うわー なんて素敵なお庭なんでしょうか！花々が活き活きとしていて、愛情いっぱい注がれて安心して育ったことが伝わりますね」「見事なお庭」「めっちゃキレイだね〜」「花盛り〜」「精魂込めた花々 素敵で可愛いです」「素敵なお庭に癒されます」など、さまざまな反響が寄せられている。