NHKはきょう21日午後10時から、『未解決事件 File．15「冤罪40年の深層」』を放送する。【画像】偽白バイが放置された…「三億円事件」の犯行現場社会を震撼させた歴史的事件、地域に暗い影を落とす怪事件、国内・海外の多岐にわたる事件を徹底取材。現代とのつながりや教訓を浮かび上がらせる番組。今回は、1986年に起きた「福井女子中学生殺害事件」をテーマにした「冤罪 40年の深層」を届ける。1986年3月19日、福井市