冤罪で40年近く殺人犯の汚名…冤罪被害者と事件被害者の遺族が初対面 捜査の内幕を記した新資料で迫る 今夜NHK『未解決事件』
NHKはきょう21日午後10時から、『未解決事件 File．15 「冤罪 40年の深層」』を放送する。
【画像】偽白バイが放置された…「三億円事件」の犯行現場
社会を震撼させた歴史的事件、地域に暗い影を落とす怪事件、国内・海外の多岐にわたる事件を徹底取材。現代とのつながりや教訓を浮かび上がらせる番組。今回は、1986年に起きた「福井女子中学生殺害事件」をテーマにした「冤罪 40年の深層」を届ける。
1986年3月19日、福井市の団地で中学を卒業したばかりの女子生徒が殺害された。事件から1年後、地元に住む前川彰司さんが逮捕・起訴された。前川さんは一貫して容疑を否認したが、懲役7年の有罪判決が確定。出所後、再審＝やり直しの裁判を求めて闘い続け、去年ようやく無罪を勝ち取った。
40年近く殺人犯の汚名を着せられ、奪われた人生。すでに時効が成立し、真犯人は闇に消えている。被害者の姉は、怒りの矛先をどこに向ければいいのか、やり場のない思いを抱えることになった。無実の人を逮捕する冤罪は、いくつもの悲劇を生み出すのだ。
なぜ、前川さんが逮捕されるにいたったのか。番組では捜査の内幕を記した内部資料を入手。さらに元捜査員など100人以上の証言から、当初「犯人は簡単にわかる」と思われた捜査が、誤算や油断を積み重ねて迷走していたことが見えてきた。そして、冤罪を生み出す大きな要因となった“危険な取調べ”の問題点とは。新証言と新資料で、冤罪の闇に迫る。
事件発生直後、捜査員は「同級生に聞けばすぐに犯人がわかる」と考えていたという。だが、被害者の交友関係は思いのほか広く、遺留品からも犯人につながる指紋などが検出されず、捜査は難航。事件から半年、焦る警察にもたらされたのが「事件当日、血の付いた前川さんを見た」という目撃証言だった。ただ、半年たって突然得られた証言を、警察は最初から信じたわけではなかった。内部資料と新証言から見えてきたのは、取り調べを重ねるうちに、あいまいだった記憶が“確固たる証拠”に置き換えられていく危険なプロセス。さらに、目撃証言の決定的な矛盾を示す証拠は、検察のもとに長年埋もれていた。いくつものつまずきや不正が重なったことが冤罪を生み、前川さんの人生が奪われたのだ。
前川さんが無罪になったことに、複雑な思いを抱えているのが被害者の姉だ。「事件を忘れてほしくない」と、今回初めてメディアの取材に応えた。妹を近くに感じていたいと、今も遺骨を手放せずにいる。一方、前川さんは被害者の遺族にどう思われているのかずっと気になってきた。事件から40年、2人は初めて顔を合わせた。これまで交わることのなかった2人の思いが重なった時、訴える言葉とは。
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社会を震撼させた歴史的事件、地域に暗い影を落とす怪事件、国内・海外の多岐にわたる事件を徹底取材。現代とのつながりや教訓を浮かび上がらせる番組。今回は、1986年に起きた「福井女子中学生殺害事件」をテーマにした「冤罪 40年の深層」を届ける。
1986年3月19日、福井市の団地で中学を卒業したばかりの女子生徒が殺害された。事件から1年後、地元に住む前川彰司さんが逮捕・起訴された。前川さんは一貫して容疑を否認したが、懲役7年の有罪判決が確定。出所後、再審＝やり直しの裁判を求めて闘い続け、去年ようやく無罪を勝ち取った。
なぜ、前川さんが逮捕されるにいたったのか。番組では捜査の内幕を記した内部資料を入手。さらに元捜査員など100人以上の証言から、当初「犯人は簡単にわかる」と思われた捜査が、誤算や油断を積み重ねて迷走していたことが見えてきた。そして、冤罪を生み出す大きな要因となった“危険な取調べ”の問題点とは。新証言と新資料で、冤罪の闇に迫る。
事件発生直後、捜査員は「同級生に聞けばすぐに犯人がわかる」と考えていたという。だが、被害者の交友関係は思いのほか広く、遺留品からも犯人につながる指紋などが検出されず、捜査は難航。事件から半年、焦る警察にもたらされたのが「事件当日、血の付いた前川さんを見た」という目撃証言だった。ただ、半年たって突然得られた証言を、警察は最初から信じたわけではなかった。内部資料と新証言から見えてきたのは、取り調べを重ねるうちに、あいまいだった記憶が“確固たる証拠”に置き換えられていく危険なプロセス。さらに、目撃証言の決定的な矛盾を示す証拠は、検察のもとに長年埋もれていた。いくつものつまずきや不正が重なったことが冤罪を生み、前川さんの人生が奪われたのだ。
前川さんが無罪になったことに、複雑な思いを抱えているのが被害者の姉だ。「事件を忘れてほしくない」と、今回初めてメディアの取材に応えた。妹を近くに感じていたいと、今も遺骨を手放せずにいる。一方、前川さんは被害者の遺族にどう思われているのかずっと気になってきた。事件から40年、2人は初めて顔を合わせた。これまで交わることのなかった2人の思いが重なった時、訴える言葉とは。