明太子とバターをたっぷり詰めたフランスパン「明太フランス」は、福岡のパン店で定番となっている。その元祖とされる「フルフル」では1日5000本売れる看板商品だ。多くのパン店がマネし、いまや“福岡のソウルフード”とも呼ばれるこのパンを生み出した店は、いかにして「日本一明太フランスを売る店」と呼ばれるようになったのか。フリーライターのサオリス・ユーフラテスさんが現地を取材した――。筆者撮影「明太フランス」（