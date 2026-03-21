世代を超えて愛されてきたスーパー戦隊シリーズ。その50周年を飾るVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から期間限定全国上映。2月まで放送されていた「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（25〜26）と前作の「爆上戦隊ブンブンジャー」（24〜25）が共演する豪華劇場版だ。上映を前に、両スーパー戦隊の“２大レッド”こと「ゴジュウジャー」のゴジュウウルフ／遠野吠役の冬野心央と「ブンブ