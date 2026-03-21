閉鎖的な日本社会を息苦しく感じ「もう戻らないかもしれない」と一度は日本を離れたドキュメンタリー監督・山崎エマさん。だが、海外で暮らし学ぶ中で逆に浮かび上がってきたのは、日本の小学校が子どもに身につけさせている「社会性」の強さだった。 【画像】 アカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネート『小学校～それは小さな社会～』 外に出たからこそ見えてきた“日本”を描い