プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たし、共演者に卍固めを決めるなど、健在ぶりをアピールした。【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では「ご迷惑をおかけしました」と騒動を謝罪した。