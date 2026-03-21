フワちゃん、復帰後初の生放送でアナウンサーに卍固め→蹴り「髪の毛引っ張んないでね！」
プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たし、共演者に卍固めを決めるなど、健在ぶりをアピールした。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では「ご迷惑をおかけしました」と騒動を謝罪した。
番組の終盤では、視聴者から「垣花さんにプロレスの技をかけてください」と、進行を務める垣花正アナウンサーに技をかけるというリクエストが紹介された。垣花アナは「髪の毛引っ張んないでね！」とお願い。フワちゃんは「オラ！」と言いながら卍固めの技をかけた。
技の後は蹴り飛ばし、手を合わせて謝罪するポーズを見せた。垣花アナは「うれしい！」と喜んでいる様子だった。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では「ご迷惑をおかけしました」と騒動を謝罪した。
番組の終盤では、視聴者から「垣花さんにプロレスの技をかけてください」と、進行を務める垣花正アナウンサーに技をかけるというリクエストが紹介された。垣花アナは「髪の毛引っ張んないでね！」とお願い。フワちゃんは「オラ！」と言いながら卍固めの技をかけた。
技の後は蹴り飛ばし、手を合わせて謝罪するポーズを見せた。垣花アナは「うれしい！」と喜んでいる様子だった。