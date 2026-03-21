タレントの岡田結実が、きょう21日(22:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ特番『ヒロミのおせっ買い!』に出演し、夫とともにテレビ初共演を果たす。岡田は昨年4月に結婚を発表し、今年2月に第1子出産を報告。今回が“ママになって初”のバラエティ出演となる。(左から)ヒロミ、岡田結実番組では、現在の自宅に家電がほとんどないという岡田が、夫とともに最新家電を購入するためロケへ。訪れたのは、ヤマダデンキ LABI池袋本