結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアでの7日間の旅を通して関係を見つめ直すABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。番組では、ケンシ（39）がかつてサチエ（31）へプロポーズした際に起きた、衝撃的な結末を激白。二度の離婚を経てなお、勇気を振り絞って婚約指輪を渡した彼を、さらなるトラウマが襲っていたことが明らかになった。【映像