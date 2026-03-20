フジテレビ系お昼の生バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)。今週の放送では、レギュラー陣の卒業発表が相次いだ。(左から)MCの神田愛花、岩井勇気、澤部佑水曜からは、2023年1月の番組スタート時からレギュラーを務めてきたゴリエ(ガレッジセール・ゴリ)が卒業。50歳を越えながら、夏イベント『ぽかぽかSUMMER FES』では『ワンナイR＆R』時代と変わらぬ激しいチアダンスを、辻希美とともに披露。生放送最後の出演回で