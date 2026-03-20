便利でおトクな「スマホ決済」。元システムエンジニアのFPである風呂内亜矢氏は「スマホ決済最大のメリットは利用履歴が残ること。それをうまく活用すれば、家計改善につながる」と言います。新刊『9割が知らずに損してる！ スマホ決済「超」入門』（青春出版社刊）から抜粋して紹介します。使用履歴が家計改善に役立つキャッシュレス決済を使わないと損！と聞いて、一番に思い浮かぶのは、前回に挙げた「ポイント還元」かもし