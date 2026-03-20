Kis-My-Ft2の宮田俊哉が自身のSNSにて、『葬送のフリーレン』に登場する勇者・ヒンメルになりきったコスプレ姿を披露した。 写真：ヒンメルのコスプレを披露した、キスマイ宮田俊哉（全3投稿） ■宮田俊哉「ヒンメル大好きだから本当に幸せな時間でした！」 宮田は「今夜新しいコスプレ写真あげるねっ！お楽しみにっ！」とマントをなびかせたモノクロのバックショットを投稿。その数時間後に『葬送のフリーレン』