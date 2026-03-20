テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」、本日、20日に放送された132話「リベンジマッチ！ルカリオの挑戦！！」で、色違いのメガルカリオZがアニメに初登場しました！先週の放送で、ロイと黄色いルカリオは、マヨネーズ師匠とルチャブルとのバトルに惨敗。今回、ダイアナの古城で開催されたリベンジマッチにて再びルチャブルに挑みました。【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配