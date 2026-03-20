テレビアニメ「ポケットモンスター」色違いのメガルカリオZが登場！今後の展開に向けた最新映像も公開！
テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」、本日、20日に放送された132話「リベンジマッチ！ルカリオの挑戦！！」で、色違いのメガルカリオZがアニメに初登場しました！
先週の放送で、ロイと黄色いルカリオは、マヨネーズ師匠とルチャブルとのバトルに惨敗。今回、ダイアナの古城で開催されたリベンジマッチにて再びルチャブルに挑みました。
【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら
激戦を繰り広げる中、ロイとのキズナの力で、ついに新しい力を習得…！これまでとは違う、色違いのメガルカリオZへのメガシンカに成功しました。バトル中に新しいわざである「つばめがえし」をくりだし、メガルチャブルに勝利しました。
色違いのメガルカリオZとメガルチャブルの熱いリベンジマッチの様子は、見逃し配信で見られます！ぜひチェックしてください。
【見逃し配信】
最終決戦に向けた最新映像が公開！
そして、本日、20日（金）の放送で、ついに始まる最終決戦に向けた最新映像が公開されました！
映像の中では、ラクアに向かうライジングボルテッカーズの仲間たちと、待ち受けるエクスプローラーズの姿が映されています。ステラフォルムになったパゴゴ（リコのテラパゴス）を囲む18体のポケモンたちはもちろん、メガスターミー、メガヤミラミ、色違いのメガルカリオZなど、メガシンカポケモンたちの活躍にも期待が高まります。
さらに、アメジオの白いジガルデ（パーフェクトフォルム）の姿も！来るラクアでの最終決戦、リコたちは作戦通り18テラスタイプのポケモンたちとパゴゴの力で、ラクリウム・コアを消滅させられるのか…？4月10日（金）からの放送が見逃せません！
【アニポケ 最新PV】
さらに、映像の最後にはキャプテンピカチュウ？の後ろ姿が…。
4月17日（金）新情報発表！絶対に見逃せません！
4月10日（金）放送／第133話「最後の戦いへ」
ラクリウムを完全に消し去るための作戦が、いよいよ始まる！二手に分かれて、ラクア中心部を目指す一行。森を進むリコたちの前に現れたのはルーベラとインディ。ストロングスフィアで力を増したデスカーンとデスバーンを繰り出してくる！リコを先に向かわせ、バトルに残るドット・ネモ・ボタンだが…！？
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