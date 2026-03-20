歌手で女優・タレントの本田理沙(54)が3月11日に自身のインスタグラムを更新し、伊藤美紀(54)、相川恵里(53)とのなつかしの3ショット画像を公開した。 【写真】伊藤美紀、本田理沙、相川恵里…なつかしすぎる！ 「オールナイトフジの中のアイドルドラマ仕立ての3人堀越だったのでその名も堀越ダイナマイツ!」と3人が堀越高校出身であることがユニット名の由来であることを紹介。「『DONOKOにするの?』懐かしいー