「＋」で始まる番号からの電話をきっかけに、五城目町に住む60代の女性がおよそ300万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。五城目警察署の調べによりますと、18日、五城目町に住む60代の女性の携帯電話に「＋」で始まる番号から電話がありました。電話は男の声で「国民年金の手続きが完了していない。」などと伝えた上で、手続きに先立って金融機関の振り込み限度額を解除するよう指示したということです。女性はその後、携帯