【モデルプレス＝2026/03/20】クリエイターのおさきが3月19日、自身のInstagramを更新。プールでの水着姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】YouTube登録者数100万超えの美人「スタイル良すぎ」水着姿◆おさき、美スタイル際立つ水着ショット公開おさきは、「ばっちりメイクしてったのにウォータースライダー3連続乗ったせいでぼろぼろ 笑笑笑笑」とお茶目につづり、プールを満喫する様子を複数枚投稿。ブラウンがアクセント