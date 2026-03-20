30年以上前、Yさん一家は岡山県に住んでいた。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉ある年の夏休み、四国へキャンプの旅に出た一家は、とある神社の前に車を停めて休んだ。すると翌朝、見知らぬ女性が車に近付いてきて......。＜Yさんからのおたより＞子供達が幼かった、30年以上前の出来事です。転勤族だった我が家は当時、岡山に住んでいました。そして夏