30年以上前、Yさん一家は岡山県に住んでいた。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

ある年の夏休み、四国へキャンプの旅に出た一家は、とある神社の前に車を停めて休んだ。

すると翌朝、見知らぬ女性が車に近付いてきて......。

＜Yさんからのおたより＞

子供達が幼かった、30年以上前の出来事です。

転勤族だった我が家は当時、岡山に住んでいました。

そして夏休みに、家族五人ワゴン車でキャンプの旅に出たのです。行先は四国でした。

地元民が近付いてきて...

高松あたりだっと思います。小さな神社の前で車中泊をしました。

すると翌朝、一人のご婦人がこちらに向かって来られるのです。

「こんな所で車中泊は困る」と注意されるのかもしれないと思い、縮こまっていました。

しかし、その方はなんと、かごいっぱいのすももを持って来てくださったのです。

「岡山ナンバーだったから、持って来ました。娘が岡山に居て......」

そうおっしゃっていました。

恐縮して、嬉しくて、車の中にあったお菓子かき集めてお渡ししました。

子育ての頃の忘れられない思い出です。



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