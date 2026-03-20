40歳の人を対象とした”2度目の成人”を祝うイベント「W成人式」が20日、静岡市で開かれました。20日、静岡市駿河区のツインメッセ静岡で行われたこの「W成人式」は、「同世代の新たな出会いによって 地域を元気にしたい」と、民間の有志が企画したものです。参加できるのは、40歳の節目を迎えた「1985年度生まれ」の人たち。静岡県内から集まったおよそ300人が、名刺交換をしながら同世代の会話に花を咲かせました。（男性）「昔