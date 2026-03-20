40歳の人を対象とした”2度目の成人”を祝うイベント「W成人式」が20日、静岡市で開かれました。



20日、静岡市駿河区のツインメッセ静岡で行われたこの「W成人式」は、「同世代の新たな出会いによって 地域を元気にしたい」と、民間の有志が企画したものです。

参加できるのは、40歳の節目を迎えた「1985年度生まれ」の人たち。

静岡県内から集まったおよそ300人が、名刺交換をしながら同世代の会話に花を咲かせました。





（男性）「昔からの友達に久しぶりに会えて嬉しい。またやってほしい」（女性①）「あまりこういうイベントはないから開いてくれてありがたい。今後の人生の目標は女性としてずっと輝きたい」（女性②）「育児が終わったらもう1回自分の人生の楽しみを見つけたいと思います」イベントには静岡にゆかりのあるゲストが登壇し、音楽ライブやトークショーで盛り上げたほか、スペシャルゲストとして沼津市出身の俳優 磯村勇斗さんも招かれ会場は歓声に包まれました。（浦田 貴正 実行委員長）「新しい横のつながりができることでビジネスや子育ても含めて人生が楽しくなったらいいなと思います」実行委員会では、今後も「W成人式」を継続して開催していきたいと話しています。