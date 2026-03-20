お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。ベネズエラが優勝した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。メジャーリーグで活躍する選手を中心に構成されたベネズエラ。決勝で米国を3−2で下し、初優勝した。岡村は「俺もあんま知らんかったけど、ベネズエラとかめちゃくちゃ強いねんな